Fãs já se aglomeraram nos portões da arena de shows para ver Gusttavo Lima na Expoacre

Mesmo com o show previsto apenas para as 21h deste domingo (27), fãs do cantor Gusttavo Lima já se posicionam nos portões da arena de shows da Expoacre 2025, em Rio Branco, antes mesmo do anoitecer, determinados a garantir um lugar privilegiado para ver de perto o “Embaixador”, um dos artistas mais aguardados desta edição da feira.

A movimentação já chama atenção da organização do evento e das equipes de segurança, que reforçaram o controle de acesso e orientações ao público.

A expectativa é de que a arena fique completamente lotada para a apresentação, que marca a segunda noite da maior feira agropecuária e cultural do Acre.

Veja o vídeo: