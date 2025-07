Fãs querem derrubar estátua de Dona Florinda após série expor traição com Chaves

O penúltimo episódio da série biográfica “Chespirito: Sem Querer Querendo”, que retrata a vida de Roberto Gómez Bolaños, ator e criador de “Chaves” e “Chapolin Colorado”, chocou os fãs após revelar que o responsável pelos amados personagem traiu a então esposa, mãe dos seus seis filhos, com Florinda Meza, que interpretou Dona Florinda. A revolta foi tanta que um movimento nas redes sociais quer demolir uma estátua erguida em homenagem à atriz.

O monumento foi inaugurado em 2019 na praça principal da cidade de Juchipila, no México, onde Florinda nasceu há 76 anos. A estátua, porém, faz homenagem a outra personagem da atriz: Elisa de “Milagro y Magía” (1991), outra série de sucesso da TV mexicana.

Pelas redes sociais, os fãs que culpam Florinda pela traição de Bolaños, com quem ela foi casada até seu falecimento em 2014, organizam um multirão para derrubar a estátua no dia 24 deste mês, quando o último episódio da série vai ao ar. A prefeitura do município, porém, já se pronunciou contra o ato.

“Nenhum ataque será capaz de apagar a luz de quem já construiu uma trajetória marcada pelo talento, pela valentia e generosidade. Florinda Meza continuará sendo uma filha distinta de Juchipila, cujo legado artístico merece respeito e reconhecimento institucional que perduram”, afirma a gestão em nota.

Atriz se pronuncia sobre série biográfica de Bolaños

Pela primeira vez desde que a série da HBO Max estreou ao redor do mundo, Florinda Meza usou as redes sociais nesse sábado (19/7) para desabafar sobre a forma em que o relacionamento dos atores foi retratado na produção da série biográfica, aprovada pelos filhos do primeiro casamento de Bolaños.

“Não apresentei nenhuma exigência. A pessoa que disse isso está mal informada. Ainda não decidi o que vou fazer no futuro. Vocês escrevem histórias pensando como acham que deveriam ser. Eles nem sequer respeitaram meu direito de não declarar nada sobre essas questões. Como consequência desta série, eles procuraram nos arquivos e tiraram o pó de todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e usaram-nas contra mim.”