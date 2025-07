Fãs se emocionam ao cruzar com Gusttavo Lima no trânsito de Goiânia: “Não creio”

Gusttavo Lima estava dirigindo quando foi abordado por fãs

Já pensou estar dirigindo e, do nada, dar de cara com o próprio Embaixador? Andressa Cris teve essa sorte em Goiânia! Em um vídeo compartilhado nas redes sociais na última terça-feira, (15/7), Gusttavo Lima aparece ao volante de um de seus muitos carrões, puxando conversa com o carro ao lado. “Meu Deus, não creio! É o Gusttavo!”, uma das fãs grita diante do encontro inesperado.

Em um carro branco, Gusttavo foi reconhecido pelas fãs, que a princípio duvidaram se realmente era ele, mas começaram a registrar o momento. O cantor abaixou o vidro e deu um joinha para as admiradoras, que vibraram com o encontro: “Não creio! Oi! Eu não estava acreditando, eu falei: ‘será que é bonito igual ao Gusttavo Lima e é ele!’”, disparou.

Veja as fotos Fãs se emocionam ao cruzar com Gusttavo LimaFoto/TikTok/@maeemaedrasta Fãs se emocionam ao cruzar com Gusttavo LimaFoto/TikTok/@maeemaedrasta Gusttavo LimaReprodução / Instagram Reprodução/ Portal LeoDias Gusttavo LimaReprodução / Instagram Gusttavo Lima investe em carrão avaliado em valor milionárioReprodução/Instagram

Leia Também

Lima ainda trocou algumas palavras com elas antes de explicar que precisava seguir viagem. Mesmo assim, as fãs do cantor agradeceram o breve e inusitado encontro: “Tudo bem! Beijo e obrigada!”, elas declararam enquanto davam gritos de animação e encerraram a gravação.

Vale lembrar que esse não é o primeiro momento surpresa de Gusttavo, que sempre demonstrou muito carinho pelos admiradores. Recentemente, ele surpreendeu um fã ao presenteá-lo com um carrão novinho, cumprindo uma promessa feita durante sua participação no programa “Jornal dos Famosos”, da LeoDiasTV.