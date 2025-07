Feijó é reconhecida oficialmente como a capital do Açaí

O município de Feijó passou a ser, a partir desta quarta-feira (16), oficialmente reconhecido como a Capital do Açaí no Acre. O título foi concedido por meio da Lei Estadual nº 4.609, sancionada pelo governador em exercício, Nicolau Júnior (Progressistas).

A autoria do projeto é do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB). A proposta tem como finalidade valorizar a identidade cultural e econômica de Feijó, além de incentivar políticas públicas que fortaleçam a cadeia produtiva do açaí, considerada uma das mais relevantes para a economia local.

De acordo com a nova legislação, o título se justifica pela tradição e pela expressiva produção de açaí no município, que é referência no beneficiamento e na comercialização do produto. A atividade movimenta a economia e é celebrada anualmente durante o tradicional Festival do Açaí, evento que atrai visitantes de várias regiões do país.

A lei também estabelece que o poder público poderá adotar medidas para promover a marca “Açaí de Feijó” tanto no Brasil quanto no exterior. Entre as ações previstas estão o apoio a eventos, feiras e festivais, bem como a capacitação técnica de produtores e extrativistas da região.

Com o reconhecimento oficial, Feijó reforça sua vocação econômica e cultural em torno da produção do açaí, consolidando sua imagem como referência no setor dentro e fora do estado.