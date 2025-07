Feijoada e cela individual: veja como foi o 1º dia de Oruam na prisão em Bangu

Em seu primeiro dia no sistema prisional do Rio de Janeiro, o rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, teve uma rotina marcada por transferência, isolamento e alimentação padronizada, com direito a feijoada no jantar. Indiciado pela Polícia Civil por sete crimes, ele foi preso na noite de terça-feira (22/7), após se entregar às autoridades após ter a prisão decretada pela Justiça, e permanece em cela individual na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Oruam foi inicialmente levado ao Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte, às 19h de terça. Horas depois, no entanto, foi transferido para a unidade de segurança em Bangu, onde também esteve detido, em junho, o funkeiro MC Poze.

Segundo a secretaria, a alimentação de Oruam segue o padrão do sistema penitenciário. No jantar de sua primeira noite atrás das grades, ele recebeu um prato com feijoada, farofa de milho, salada com mix de folhas e suco. Já na ceia, oferecida antes do recolhimento, foram servidos pão com manteiga e suco.

A Seap informou ainda que o artista deve receber quatro refeições diárias enquanto estiver detido. O desjejum desta quarta-feira (23/7) incluiu café com leite e pão com manteiga. Para o almoço, o cardápio previa frango misto, cenoura cozida, arroz, feijão, salada de beterraba ralada e suco. À noite, será novamente servido o jantar e, mais tarde, a ceia.

Oruam segue sob custódia em cela individual, isolado dos demais internos.