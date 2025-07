Felipe Amorim envia um caminhão de flores para Virginia como forma de agradecimento

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao receber um gigantesco buquê de rosas assim que chegou no SBT. O momento foi registrado por ela mesma e logo viralizou. Veja!

O dia começou bastante florido para Virginia Fonseca nesta terça-feira (29/7). A apresentadora do “Sabadou”, programa do SBT que vem conquistando o público aos sábados, foi surpreendida com um caminhão lotado de rosas vermelhas no estacionamento da emissora, em São Paulo. O responsável pela entrega nada modesta foi o cantor Felipe Amorim, em um gesto de gratidão pela força que a loira deu na divulgação da música “Eu Vou na Sua Casa”, parceria do artista com Vitão e BIN.

A influenciadora e ex-esposa de Zé Felipe compartilhou o momento nas redes sociais, esbanjando bom humor ao posar ao lado do buquê gigante. “Eu te trouxe rosas, todas perfumadas, e você é a mais cheirosa”, escreveu Virginia ao publicar o carrossel de imagens e vídeos recebendo a homenagem. Lucas Guedez, coapresentador do mesmo projeto que ela conduz, comentou: “Pezinho no chão, hein, bi”. Hebert Gomes, melhor amigo e assessor pessoal, assim como o influenciador Rafa Uccman, usaram emojis com coração.

Veja as fotos Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia Felipe AmorimFoto: Reprodução/Instagram @felipeamorimofc Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia

Já Léo Foguete, cantor e compositor, aplaudiu a atitude diferenciada. Thaís Gebelein, esposa do cantor Pedro Leonardo, também comentou no registro e, em um primeiro momento, ficou curiosa com a novidade: “Tô esperando as reticências na DM”. Fonseca possui grande presença na internet e frequentemente aparece promovendo novos lançamentos musicais e projetos. Essa amizade e interação entre os dois é um exemplo de como influenciadores e artistas colaboram para divulgar músicas e criar mais engajamento com seus seguidores.