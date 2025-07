Felipe Neto reage a Carlos Bolsonaro após operação da PF

O influenciador Felipe Neto reagiu a uma publicação do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) feita após a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em resposta à postagem de Carlos Bolsonaro, Felipe Neto relembrou a saída de sua mãe do país, em 2019, devido a ameaças de morte que o youtuber recebeu.

Carlos Bolsonaro manifestou "revolta" com operação da PF contra Jair Bolsonaro

Alexandre de Moraes determinou uso de tornozeleira por Bolsonaro

Felipe Neto atacou Carlos Bolsonaro após operação da PF

“Você acionou a Lei de Segurança Nacional contra mim e mandou beijos debochados pra minha mãe quando ela teve que sair do Brasil por ameaças de morte. Vá pra puta que te pariu, seu desgraçado”, escreveu o influenciador.

Em 2021, Felipe Neto foi denunciado por Carlos Bolsonaro por crime contra a Lei de Segurança Nacional após chamar Jair Bolsonaro, então presidente, de “genocida” pelas mortes durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Revolta”

Na postagem desta sexta-feira (18/7), Carlos Bolsonaro manifestou sua “revolta” com a operação da PF, deflagrada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O vereador também se referiu aos presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

“Não escrevo aqui como vereador ou como figura pública, mas como filho revoltado com toda a perseguição que meu pai vem sofrendo de forma criminosa”, escreveu o vereador.

“Também é impossível não se revoltar com tudo o que está acontecendo no Brasil, onde milhares de brasileiros são injustamente censurados, presos, condenados com penas desproporcionais, exilados e, em alguns casos, até mesmo mortos, simplesmente por apoiar meu pai e discordar desse sistema podre”, disse Carlos Bolsonaro.