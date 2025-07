Felipe Tchê destaca ações do mandato e defende inclusão na Expoacre 2025

Durante entrevista concedida ao estúdio do ContilNet na Expoacre 2025, o vereador de Rio Branco, Felipe Tchê, apresentou um balanço dos primeiros seis meses de mandato e destacou iniciativas voltadas para inclusão, educação e agricultura. Ele também elogiou os avanços em acessibilidade promovidos na feira agropecuária, considerada uma das maiores do estado.

Ao lado dos apresentadores Everton Damasceno e Kelly Souza, Tchê falou sobre a importância da política como ferramenta de transformação coletiva. “Antes mesmo de estar na vida pública, eu já discutia política e os desafios da nossa cidade. Agora, com seis meses de mandato, já temos três projetos sancionados e muitos outros em tramitação”, afirmou.

Entre os projetos já em vigor está o CEASA Digital, que visa facilitar a comercialização direta entre produtores rurais, reduzindo a dependência de atravessadores. Na área da educação, o vereador destacou a criação dos programas Aluno Nota 10 e Professor Destaque, que reconhecem o desempenho de estudantes e valorizam o trabalho de docentes da rede pública.

Outro projeto de destaque é o que beneficia cuidadores de pessoas com deficiência, anteriormente denominado “Mães Atípicas”. Após audiência pública e reformulação, a proposta passou a reconhecer legalmente o direito de prioridade em atendimentos públicos para pais, mães, tios ou responsáveis por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

Tchê também enfatizou o avanço nas políticas de inclusão na Expoacre 2025, que conta com espaços acessíveis e áreas adaptadas para pessoas com deficiência e com autismo. “Pela primeira vez, temos um espaço acústico para pessoas com TEA, além de áreas com acessibilidade no rodeio. Isso é inclusão de verdade e deve servir de exemplo para outros eventos”, disse o vereador.

Ainda durante a entrevista, ele comentou sobre a importância das audiências públicas como instrumento democrático. “Aprendi muito com elas. Inclusive, descobri que, pela Lei Brasileira de Inclusão, toda política pública deve ser construída com a participação das pessoas com deficiência. Isso mudou minha forma de legislar”, afirmou.

Felipe Tchê, que é filho do atual secretário estadual de Agricultura, deputado licenciado Tchê, afirmou que pretende trilhar seu próprio caminho político. “Tenho muito orgulho do trabalho do meu pai, mas quero construir minha própria história, ouvindo as pessoas e propondo soluções reais para os problemas da nossa cidade.”

Ao final da conversa, o vereador agradeceu o espaço e desejou uma boa Expoacre ao público. “Ainda temos muitos dias pela frente. Que todos aproveitem com segurança e respeito”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra: