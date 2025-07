Felipe Tchê diz ser contra aumento de cadeiras no Congresso: “Acre vai perder representatividade”

Durante entrevista ao ContilNet, direto da ExpoAcre Juruá 2025, o vereador de Rio Branco, Felipe Tchê, se posicionou contra o projeto que prevê o aumento de cadeiras no Congresso Nacional. Para ele, a proposta representa uma ameaça à já limitada representatividade do Acre no cenário político nacional.

“A nossa representatividade cai a nível nacional, a dificuldade dos recursos, nós um estado isolado que sofre muito pela questão de ser um dos poucos que ainda preservou a nossa floresta. Tudo isso está tendo um impacto muito negativo para nós”, disse.

O vereador destacou que a questão vai além de números e envolve diretamente a capacidade do Acre de defender suas pautas e garantir recursos federais.

Felipe Tchê participou da ExpoAcre Juruá, em Cruzeiro do Sul, acompanhando o evento e se reunindo com lideranças políticas e empreendedores locais.

Ele lembrou que após 6 meses de mandato na Câmara Municipal de Rio Branco já conseguiu aprovar 2 leis importantes, sancionadas pelo prefeito Tião Bocalom.

Veja o vídeo: