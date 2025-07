“Feliz assim”: Adriane Galisteu responde críticas sobre corpo após fotos seminuas na praia

A apresentadora Adriane Galisteu, de 52 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (16/7) para comentar a repercussão de suas fotos seminuas na praia durante as férias em Bodrum, na Turquia, ao lado do marido, Alexandre Iódice. A ex-modelo afirmou que é muito feliz com o que vê no espelho e bem resolvida com o seu corpo.

“Tava vendo a repercussão da história do meu corpo, da magreza, que coisa mais louca isso, né? Como realmente falar sobre isso incomoda as pessoas”, iniciou a famosa. “É uma pena que isso aconteça, porque eu sou tão bem resolvida com a minha vida, com o meu corpo, com os meus defeitos, com as minhas qualidades”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Adriane Galisteu compartilha fotos na praia Foto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu compartilha fotos na praia Foto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu compartilha fotos na praia Foto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu compartilha fotos na praia Foto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu Foto: Reprodução/Instagram @galisteuoficial A apresentadora da Record, Adriane Galisteu Reprodução/Instagram/@galisteuoficial Voltar

Próximo

Galisteu apontou que segue o seu próprio padrão de beleza, se baseando no que “gosta ou não gosta” quando se olha no espelho. “E eu sou mega feliz assim”, afirmou.

A ex-modelo destacou que vem de uma época em que o comum era ser magra e que por isso está habituada a manter seu corpo dessa maneira: “Quando eu estou um pouquinho acima do meu peso, eu já fico chateada. É uma luta, não pense que é fácil, mas eu me acostumei assim. Eu trabalhei numa época que era normal ser muito magra. Me habituei a me ver assim, não consigo me ver diferente”, falou.

Por fim, após um longo desabafo, Adriane falou da relação com o espelho entre as mulheres e aconselhou a sempre se amarem mais: “Eu, como mulher, sei que quando tem alguma coisa errada, a gente foge do espelho. E essa coisa errada pode ser totalmente psicológica, não estou falando em questão física só. Então, sempre fui uma entusiasta da gente se olhar no espelho e gostar daquilo que está vendo, você tem que olhar pra sua imagem e se aceitar. Ninguém pode gostar mais de você do que você mesma”, finalizou.