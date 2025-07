Feminicídios caem 50% em Rio Branco no primeiro semestre de 2025, diz levantamento

O número de feminicídios registrados em Rio Branco apresentou uma redução de 50% nos primeiros seis meses de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados constam no Relatório de Mortes Violentas Intencionais (MVI), divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre.

A queda nos índices é atribuída a ações intensificadas de prevenção e proteção às mulheres em situação de risco. Entre os principais instrumentos utilizados, destaca-se a Patrulha Maria da Penha, que atua com medidas protetivas, acompanhamento constante das vítimas e profissionais capacitados para prestar suporte jurídico e emocional. O programa está presente em todos os batalhões da Polícia Militar do Acre.

Segundo o secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, o resultado é reflexo do trabalho coordenado entre as forças policiais e o atendimento humanizado. “A atuação preventiva e o acompanhamento próximo das vítimas têm feito toda a diferença. A queda de 50% nos feminicídios é um reflexo do trabalho sério e dedicado de todos os envolvidos”, afirmou.

A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata Freitas, destacou que o trabalho da Patrulha Maria da Penha vai além da repressão. “Priorizamos a prevenção, por meio de visitas sistemáticas, fiscalização rigorosa das medidas protetivas e um acolhimento que respeita a dor e fortalece a mulher”, declarou.

O relatório de MVI também indica redução de 13% no número total de homicídios em Rio Branco entre 2024 e 2025. Além disso, de 1º de janeiro a 11 de julho deste ano, o canal 180, principal ferramenta nacional de denúncia de violência contra a mulher, registrou 102 denúncias no Acre.

Outro recurso disponível no estado é o aplicativo “Mulher Segura”, que permite que vítimas acionem a polícia de forma discreta e rápida. A ferramenta oferece botão de pânico, chamadas diretas de emergência e compartilhamento de localização em tempo real com contatos de confiança.