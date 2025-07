Fenômeno da piracema reúne pescadores no Juruá e garante redes cheias de mandim e surubim

Um vídeo publicado nas redes sociais tem chamado a atenção pela quantidade impressionante de peixes capturados na região do Juruá, no interior do Acre. Nas imagens, é possível ver pescadores puxando redes repletas de mandim e surubim, peixes bastante apreciados na culinária local. O fenômeno ocorre durante o período conhecido como piracema, quando os peixes sobem os rios para desovar.

As cenas registradas mostram não apenas a fartura, mas também a alegria dos pescadores, que comemoram a boa pescaria com gritos e risadas enquanto é possível ver as redes abarrotadas de peixes. O fenômeno, típico dos rios amazônicos, é aguardado com expectativa todos os anos pelos trabalhadores da pesca artesanal, que veem na piracema uma oportunidade para garantir o sustento e fortalecer a tradição local.

A fartura deste período reforça a importância dos rios do Acre como fonte de alimento e renda. Espécies como o mandim e o surubim são altamente valorizadas, tanto para consumo próprio quanto para comercialização. No Acre, esses peixes figuram entre os mais procurados em feiras e mercados, principalmente nas regiões do Vale do Juruá e do Baixo Acre.

Além de garantir alimento fresco para muitas famílias, a piracema também reforça a cultura ribeirinha e fortalece os laços das comunidades com os rios que cortam o estado.

Veja o vídeo: