Feriado em julho? Saiba quem vai folgar nesta quarta-feira

O mês de julho não tem feriados nacionais no calendário, mas o estado de São Paulo terá uma folga especial na próxima semana. No dia 9 de julho, que em 2025 cairá em uma quarta-feira, é comemorado o feriado estadual de São Paulo. A data homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado que surgiu em São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas.

O estopim da revolta aconteceu quando a polícia matou quatro estudantes que estavam em um protesto no centro da capital, no dia 23 de maio de 1932. As iniciais dos jovens Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo (M.M.D.C.) se tornaram um dos símbolos do movimento.

Posso ser obrigado a trabalhar no feriado?

Sim, mesmo sendo feriado, a legislação permite exceções para serviços considerados essenciais. Se você trabalha em um desses setores, pode ser convocado. No entanto, o empregado que trabalhar no feriado tem o direito de receber remuneração em dobro ou compensação com folga em outro dia.

Ponto facultativo: Quais os direitos?

Para trabalhadores do setor privado, os empregadores não têm obrigação de conceder remuneração dobrada ou folgas compensatórias em datas de ponto facultativo. Esses benefícios são, em geral, concedidos apenas a servidores públicos.

Próximos feriados nacionais de 2025:

Setembro 7 de setembro, domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro 12 de outubro, domingo – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) 28 de outubro, terça-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro 2 de novembro, domingo – Finados (feriado nacional) 15 de novembro, sábado – Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro, quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro 24 de dezembro, quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h) 25 de dezembro, quinta-feira – Natal (feriado nacional) 31 de dezembro, quarta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)



