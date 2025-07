feriado:-veja-o-que-abre-e-fecha-em-sp-nesta-quarta-feira,-9-de-julho

Considerado feriado em todo o estado de São Paulo, o dia 9 de julho celebra o início da Revolução Constitucionalista de 1932. Com isso, os horários e o funcionamento de alguns serviços públicos estaduais terão alterações nesta quarta-feira (9/7).

As mudanças se dão, entre outras coisas, no transporte público, com diferenças de intervalo entre os trens do metrô e da CPTM; na saúde, com unidades fechadas; e na cultura, com horário diferenciado em museus. Confira a lista completa abaixo.

Leia também

Saiba que abre e fecha no feriado:

Transporte público

Nesta quarta-feira, o intervalo médio entre os trens no metrô e na CPTM será o mesmo praticado aos domingos. Além disso, as linhas da CPTM terão alterações operacionais para obras de melhoria.

O serviço 710 será suspenso durante o feriado. Das 7h30 até o fim da operação comercial, os trens da Linha 7-Rubi, com sentido Jundiaí, partirão da plataforma 8 da estação Palmeiras-Barra Funda e as composições da Linha 10-Turquesa, sentido Rio Grande da Serra, sairão da plataforma 7.

Outra alteração será que, nesta quarta-feira, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 2 da estação Água Branca. E, entre 9h e 17h, o embarque e desembarque nas estações Ribeirão Pires e Guapituba serão realizados pela plataforma 2, devido à descarga de materiais de via.

Das 4h às 20h, na Linha 11-Coral, o embarque e o desembarque de trens devem ser feitos pela plataforma 1 na estação Braz Cubas para possibilitar serviços de manutenção na via permanente. Na linha 12-Safira, das 4h até o fim da operação comercial, os trens prestam serviço pela plataforma 1 nas estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino para obras de melhorias na rede aérea no trecho.

Sabesp

Majoritariamente, o atendimento presencial ficará fechado nos postos da Sabesp nesta quarta-feira. As exceções ficam com as lojas Fácil Bom Clima e Câmara Municipal de Guarulhos, que estarão abertas no dia 9/7, mas fechadas em 11/7. Os canais digitais funcionam 24h.

Saúde

O atendimento será normal em urgências e emergências nos hospitais estaduais.O Posto Pró-Sangue de Osasco terá funcionamento das 8h às 16h, enquanto os postos Mandaqui, Barueri e Dante Pazzanese estarão fechados. As farmácias de medicamentos especializados não abrirão, tirando a unidade Tenente Pena, que funcionará normalmente. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) estarão fechados nesta quarta.

Na área dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as 17 unidades do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) do estado não estarão realizando atendimentos durante o feriado, bem como os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs). Todos os equipamentos da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) restabelecem seus serviços na quinta-feira. O serviço de interpretação de libras nas delegacias do estado estará em pleno funcionamento na quarta-feira.

Poupatempo

Todos os 245 postos do Poupatempo estarão fechados na quarta-feira. O atendimento presencial é retomado nesta quinta-feira (10/7), com agendamento prévio obrigatório.

Parques

Todos os parques estaduais estarão abertos normalmente.

Programa Bom Prato

As unidades que vão funcionar durante o feriado são: 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus. Todas as unidades voltam a funcionar normalmente na quinta-feira.

Museus

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade: aberto das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h).

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo: aberto das 10h às 17h.

Memorial da Resistência de São Paulo: aberto das 10h às 18h (entrada até às 17h).

Museu Catavento: aberto das 9h às 17h (bilheteria até às 16h).

Museu da Imigração: aberto das 9h às 17h (permanência até às 18h).

Museu do Futebol: aberto das 9h às 18h (bilheteria até às 17h).

Museu da Diversidade Sexual: aberto das 10h às 18h (bilheteria até as 17h30).

Museu da Língua Portuguesa: aberto das 9h às 18h (bilheteria até as 16h30).

Museu das Culturas Indígenas: aberto das 9h às 20h.

Museu de Arte Sacra de São Paulo: aberto das 9h às 17h.

Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação): aberto das 10h às 17h (permanência até às 17h).

Museu das Favelas: aberto das 10h às 17h (permanência até 18h).

Museu da Inclusão: fechado

Fábricas de Cultura do Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): aberto das 9h às 18h. (Bibliotecas)

Fábricas de Cultura do Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape): fechadas.

Revolução Constitucionalista

O feriado estadual celebra o dia 9 de julho de 1932, quando aconteceu levante armado que deu início à Revolução Constitucionalista, movimento que tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Revolução Constitucionalista de 1932

Wikimedia Commons

2 de 2

Cartaz convocando jovens paulistas para a revolução de 1932

Domínio Público

Vargas havia chegado à presidência dois anos antes pela Revolução de 1930 e enfrentava a oposição dos paulistas, que pediam a convocação de uma Assembleia Constituinte. A morte de quatros jovens em São Paulo — Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo — por tropas getulistas em maio de 1932 daria início a um movimento clandestino denominado MMDC, organizador da revolta armada.

O conflito contra o governo Vargas durou até 2 de outubro de 1932 e terminou com derrota. Mesmo assim, a participação das tropas paulistas, que lideraram o movimento, ganhou uma data para chamar de sua.