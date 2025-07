Fernanda Bande está na mira de Leo Dias para compor elenco do “Melhor da Tarde”

Depois de convidar Jojo Todynho para estar no novo “Melhor da Tarde”, Leo Dias agora mira uma segunda personalidade para equilibrar os debates do vespertino: a ex-BBB Fernanda Bande. A ideia é formar um duo de visões distintas, promovendo trocas autênticas entre Jojo e Fernanda, que sofreram trajetórias muito diferentes no universo dos realities.

Fernanda, de 34 anos, ficou conhecida ao participar da 24ª edição do “Big Brother Brasil”. Assim que saiu do programa, ela estreou como apresentadora no Multishow, comandando o talk show “Na Cama com Pitanda”, ao lado de Giovanna Pitel, onde recebia convidados para conversas leves diretamente da cama onde estiveram no reality .

Com formação em Design de Moda e carreira como confeiteira, modelo e bailarina performática, Fernanda assumiu publicamente sua força de superação após uma separação que a fez recomeçar como empreendedora e influenciadora digital . Em entrevista recente, ela se declarou “muito mais realizada”, destacando que conquistou seu espaço como apresentadora e hoje vive projetos que “fazem sentido com sua vida”, incluindo contratos publicitários, um apartamento em Niterói e participação como jurada do “Que Seja Doce”, reality culinário do GNT .

A composição entre Fernanda e Jojo, portanto, tem tudo para gerar debates dinâmicos. Enquanto Jojo Todynho traz vivência intensa de furos de realidade e presença midiática (como campeã de “A Fazenda 12” e apresentadora no Multishow), Fernanda representa o perfil emergente das ex-BBBs que alinham autenticidade, maternidade, empoderamento e postura de opinadora.

Leo Dias aposta que sua proposta de reunir “duas visões distintas” não só agitará os conteúdos, como ajudará a reconectar a Band com audiências que buscam autenticidade e identificação real.

Se confirmadas as negociações, o “Melhor da Tarde” promete ser um programa mais urbano, plural e estruturado em debates espontâneos, com ambas trocando vivências diretas com o público, ao lado da sensibilidade jornalística de Leo. A expectativa agora se volta para o desfecho dessas negociações e possível anúncio oficial nos próximos dias, antes da estreia programada para agosto.