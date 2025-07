Fernanda Brum retorna ao Acre e é confirmada como atração gospel da Expoacre 2025

A cantora Fernanda Brum, um dos maiores nomes da música cristã no Brasil, está confirmada como a principal atração gospel da 50ª edição da Expoacre. O show acontece no dia 29 de julho, uma terça-feira, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Fernanda esteve recentemente no Acre durante a ExpoSena 2024, em Sena Madureira, onde emocionou o público com uma apresentação marcada por momentos de louvor, adoração e mensagens de fé. A repercussão positiva de sua participação no evento contribuiu para a escolha do seu nome na programação da Expoacre.

REVEJA: “Coração em lágrimas”, diz Fernanda Brum sobre a morte do pai, Nélio

Dona de sucessos como “Espírito Santo”, “A Tua Glória”, “Cura-me” e “Apenas um Toque”, Fernanda Brum acumula uma carreira premiada, incluindo um Grammy Latino e diversos discos de ouro e platina. Seu trabalho, reconhecido dentro e fora do país, combina arte e espiritualidade, tocando milhares de pessoas por onde passa.

A Expoacre 2025 será realizada entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, celebrando meio século de existência como a maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Acre. Além de grandes shows, a programação inclui atrações regionais, gastronomia, exposições e atividades religiosas, reafirmando a diversidade que marca o evento.