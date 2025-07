Fernanda Hassem inicia nova caminhada administrativa na SEGOV no Alto Acre

Com entusiasmo visível e palavras carregadas de gratidão e propósito, Fernanda Hassem deu início oficial a uma nova etapa em sua trajetória política e administrativa. Em evento realizado no auditório da SEGOV de Brasiléia, na região do Alto Acre, sua nomeação marcou não apenas um avanço importante em sua carreira, mas também reacendeu a esperança dos municípios da região por uma gestão mais próxima e articulada.

Durante sua fala, Fernanda destacou a emoção e o senso de responsabilidade ao assumir o novo desafio:

“Hoje começo uma nova jornada no meu trabalho político e nas minhas ações. Estou cheia de entusiasmo e com o coração muito grato. Grata a Deus, ao governador Gladson Cameli, à vice-governadora Mailza Assis e a toda a equipe da nossa região, que é tão importante”, declarou.

A nova gestora terá como foco principal a articulação política e administrativa da região. Segundo ela, sua atuação será estratégica dentro da Secretaria:

“A secretaria tem um papel de articulação, é estruturante. Ela contribui para dar coesão à administração e às demais áreas técnicas do governo.”

Com uma trajetória marcada pela atuação em diferentes esferas da política, Fernanda agora reforça seu compromisso também na área de gestão regional do governo no Alto Acre:

“Tudo o que faço, procuro fazer com excelência. Seja qual for a pasta que eu venha a assumir, na gestão municipal ou no governo estadual, minha dedicação será a mesma. Vim para somar e aprender com quem já está aqui, para juntos fazermos melhor.”

Ela também ressaltou sua disposição em ouvir e construir de forma colaborativa:

“Quero me colocar à disposição da região e dos municípios que compõem o Alto Acre. Esta é uma região que precisa de unidade e de união em prol da população. Estou aqui para contribuir.”

Quando questionada sobre o que a população pode esperar de sua atuação, foi enfática:

“Dedicação, trabalho, seriedade e compromisso com a causa pública. Vou buscar dar o meu melhor.”

A expectativa em torno de sua atuação à frente da SEGOV no Alto Acre é grande. Sua presença não representa apenas uma nomeação formal, mas simboliza a reafirmação de um compromisso com o desenvolvimento regional, por meio de uma gestão sensível, participativa e conectada com as reais necessidades da população.