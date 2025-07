Fernanda Lima descarta relação aberta com Rodrigo Hilbert: “Não sei lidar”

Para a apresentadora, o vínculo construído com o marido é valioso demais para ser colocado em risco por desejos passageiros

Fernanda Lima falou abertamente sobre sua visão a respeito de relacionamentos abertos. Durante participação no podcast “TeraPira”, divulgado na sexta-feira (18/7), a apresentadora, que é casada com Rodrigo Hilbert há mais de duas décadas, afirmou que não se vê nesse tipo de dinâmica amorosa.

“Eu não vou ter um relacionamento aberto, não sei lidar com relacionamento aberto”, declarou, de forma direta. Para Fernanda, embora esse modelo de relação seja uma alternativa válida para muitas pessoas, fazê-lo funcionar na prática exige maturidade emocional e acordos que nem sempre são simples.

“Eu penso que é menos hipócrita, considerando que muitos homens já mantêm relacionamentos abertos, enquanto as mulheres nem sempre têm esse espaço. Apesar de achar que hoje em dia as coisas estão mais igualitárias nesse aspecto… eu acho que não dá certo. Todos os amigos que abriram [o relacionamento], um ano depois terminaram”, comentou Fernanda Lima.

Ainda que reconheça a possibilidade de mudanças culturais, Fernanda acredita que as gerações mais jovens tendem a lidar com esse modelo de forma mais natural. “Acho que as novas gerações vão lidar com isso melhor, mas eu não quero. Não consigo imaginar estar aqui e o Rodrigo falar: ‘então, amanhã eu tenho um date’… vai pra p*** que te pariu! Date!”, brincou, em tom bem-humorado, mas firme.

A apresentadora também destacou a importância do vínculo construído com o marido ao longo dos anos, especialmente nos momentos mais difíceis. “Não é ciúme, mas tenho medo de virar bagunça. Eu não olho para fora. Já fui bem mais solta nesse lugar, e hoje não tenho nenhuma vontade. Gosto de ter meu grande parceiro. Ele tá por mim e eu por ele. Minha mãe morreu e ele estava do meu lado. Eu acho isso muita sorte. Tudo isso é amor romântico, mas é tão legal. Eu não vou botar em risco por culpa de um desejo fugaz. Não tenho vontade de perder isso”, finalizou.