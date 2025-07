Fernanda Lima descarta relacionamento aberto: “Não sei lidar”

No episódio mais recente do podcast terapiRa, a apresentadora Fernanda Lima confessou que não estaria disposta a viver um relacionamento aberto com o marido Rodrigo Hilbert, por não saber lidar com esse formato de compromisso.

“Eu não vou ter um relacionamento aberto. Não sei lidar. Eu penso que é menos hipócrita, tendo em vista que os homens muitas vezes têm relações assim, e as mulheres, não – apesar de achar que, hoje em dia, a situação está mais igualitária. Mas acho que não dá certo. Todos os meus amigos que abriram, um ano depois, terminaram”, afirmou.

Fernanda acrescentou que opinião não envolve ciúme, mas a importância que dá ao relacionamento. “Tenho medo de que vire bagunça. Eu não olho para fora. Já fui bem mais solta nesse lugar e, hoje, não tenho qualquer vontade. Mas, se vejo que o cara está se divertindo, se apaixonando, eu pensaria em olhar também“, ponderou.

Casada com Rodrigo Hilbert desde 2004, Fernanda emendou: “Eu gosto de ter alguém que considero o amor da minha vida. Ele estava ao meu lado quando minha mãe morreu. É muita sorte. Não vou colocar isso em risco por um desejo fugaz”.