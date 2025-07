Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine se reencontram nos bastidores de peça no Rio

Marquezine foi assistir a peça da atriz indicada ao Oscar e teve um reencontro emocionante nos bastidores

As atrizes Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine protagonizaram um reencontro emocionante nos bastidores de uma peça teatral no Rio de Janeiro, neste domingo (20/7). A veterana, indicada ao Oscar e ícone dos palcos brasileiros, recebeu Bruna com carinho e admiração após a apresentação. As duas contracenam juntas no filme “Velhos Bandidos”, previsto para estrear ainda este ano.

“Engraçado isso, porque no elenco a gente forma uma família de opção, e esse elenco foi muito gostoso. E você [Bruna] é maravilhosa! Você é fantástica. E a gente se pôs ali… Eu não sei como está o filme, mas eu sei que nós devemos estar muito entrosadas. Minha filha, essa vida é muito doida. E a gente espera que dê tudo certo”, dedicou Montenegro a Bruna Marquezine.

Veja as fotos Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta nas gravações de “Velhos Bandidos”Divulgação/Laura Campanella Fernanda Montenegro na peça “Fernanda Montenegro lê Simone de BeauvoirReprodução/Instagram/ Teatro Cesgranrio Fernanda Montenegro anuncia nova turnê teatral pelo BrasilReprodução/Instagram Bruna MarquezineFoto: Anthony Garcia/Instagram Bruna Marquezine no casamento de Giovanna LancellottiReprodução / Instagram Bruna Marquezine no desfile da MondeparsFoto: Renata Pineze/AgNews Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine nos bastidores de peça no RioReprodução/@trigonosproducoes

Leia Também

Dirigido por Cláudio Torres, de “A Mulher Invisível” e “O Homem do Futuro”, “Velhos Bandidos” é uma comédia que acompanha um casal de ladrões já idosos que se unem a um casal mais novo para um grande assalto a banco.

Além das atrizes, se juntam ao elenco Ary Fontoura, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. O filme está previsto para chegar aos cinemas em 9 de outubro de 2025.