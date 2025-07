Fernando Zor se declara para a ex e pede nova chance em post emocionante

Parece que Fernando Zor e Lara Bissi reataram o relacionamento, apenas três meses após o término do noivado. Nesta segunda-feira (7 de julho), o cantor sertanejo usou seu perfil no Instagram para se declarar publicamente e pedir mais uma chance à dermatologista.

Em sua postagem, Fernando expressou o quanto Lara foi importante em sua vida: “Já disse e falo aqui: ‘Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim”.

Ele continuou, reconhecendo seus erros e pedindo uma nova oportunidade: “Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. Que Deus nos abençoe!”.

A resposta de Lara Bissi e a reação dos seguidores

Nos comentários, Lara Bissi respondeu à declaração, reconhecendo que ambos cometeram erros e demonstrando seu carinho: “Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo ❤️”.

No entanto, a publicação também gerou reações negativas entre alguns seguidores. Nos comentários, internautas expressaram preocupação e criticaram a exposição do relacionamento. “Corre, moça! Antes que sua saúde mental seja destruída. Já vimos esse bilhete!”, aconselhou uma seguidora. Outra comentou ironicamente: “O primeiro pedido de perdão de muitos que virão 😂”. Um terceiro internauta demonstrou cansaço com a situação: “Faz um bom tempo que não passava por aqui, essa novela eu já assisti!!”. Houve também críticas à exposição: “Exposição desnecessária. Será que não existem mais SMS, ligações ou e-mail? Tudo tem que postar. Aí, depois vem pedir privacidade e empatia quando dá BO”, detonou uma seguidora.

