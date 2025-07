Festa Caipira do CRBIS acontece de 11 a 13 de julho em Cruzeiro do Sul e celebra tradições regionais

Entre os dias 11 e 13 de julho, o Clube Recreativo do Batalhão de Infantaria de Selva (CRBIS) promove mais uma edição da sua tradicional Festa Caipira, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Cruzeiro do Sul. A celebração, já consagrada na cidade, resgata costumes populares e reforça os laços entre a comunidade militar e a sociedade civil.

Com programação voltada à valorização da cultura regional, a festividade contará com apresentações de quadrilhas, comidas típicas, músicas regionais e outras manifestações culturais. Inspirada nas tradicionais festas juninas e julinas, a festa também homenageia elementos da cultura nordestina trazida ao Acre por migrantes durante o ciclo da borracha, especialmente as celebrações de São João.

Segundo a coordenação do CRBIS, o objetivo do evento é proporcionar um momento de integração entre militares, seus familiares e o público em geral. “É uma oportunidade de estreitar laços, cultivar as amizades e homenagear as tradições que compõem a identidade cultural de Cruzeiro do Sul”, destaca a organização.

Aberta ao público, a festa deve atrair grande número de visitantes durante os três dias, promovendo não apenas o entretenimento, mas também o reconhecimento da diversidade cultural presente no Vale do Juruá. A expectativa é de que o evento seja mais uma vez um sucesso de participação e celebração das raízes populares da região.