Festa latina acontece nesta sexta-feira, na Casa do Rio; adquira ingresso

A cidade de Rio Branco se prepara para viver mais uma noite inesquecível de música, dança e celebração cultural com a 4ª edição da Fiesta Soy Latino, que acontece no dia 04 de julho (sexta-feira), a partir das 18h30, na A Casa do Rio.

O evento, que tem se consolidado como um dos mais vibrantes encontros culturais da cidade, traz como proposta valorizar a latinidade em suas diversas expressões. Nesta edição, a festa contará com atrações internacionais, como a Banda Explosion, diretamente da Bolívia, além de um time de DJs que representam o melhor da música latina e brasileira: DJ Yuri Vargas, DJ Morane, DJ Malú Ochoa e DJ Ângela Fontes.

No repertório, a pista será embalada por ritmos que transcendem fronteiras: cúmbia, reggaeton, salsa, merengue, carimbó, bachata, guitarrada do Pará, brasilidades e muito mais. A proposta é fazer com que o público não apenas dance, mas também vivencie um intercâmbio cultural profundo e caloroso.

Além da música, a Fiesta Soy Latino também aposta em uma experiência gastronômica com pratos e bebidas típicas, como ceviches, pollos, pisco e tequila, reforçando o caráter sensorial e afetivo do evento.

Os ingressos já estão à venda, com valores acessíveis: R$200 a mesa (4 pessoas) e R$30 o ingresso individual (1º lote). As vendas estão sendo realizadas pelo WhatsApp: (68) 99613- 2457 e também pelo site lets.events/e/fiesta-soy-latino-4- edicao .

Com uma proposta que une diferentes públicos, de jovens a adultos, estudantes a imigrantes, dançarinos a amantes da cultura latina, a Fiesta Soy Latino reafirma seu papel de conectar pessoas por meio da arte e da celebração.

Mais informações:

WhatsApp: (68) 99613-2457

Instagram: @casadorioac