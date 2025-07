Festa no Caribe! Leonardo celebra 62 anos em ilha paradisíaca com Poliana Rocha

O cantor Leonardo escolheu um destino paradisíaco para celebrar seus 62 anos. Ao lado da esposa, Poliana Rocha, ele viajou para Anguilla, no Caribe, onde o casal curtiu dias de descanso e comemoração em Sandy Island, uma ilha exclusiva da região.

Poliana, que está casada com o sertanejo há quase 30 anos, compartilhou registros da viagem nas redes sociais, incluindo um passeio de barco e momentos de descontração ao som de uma banda local.

“Bora celebrar o maridão”, disse ela em um dos stories, vestindo biquíni e saída de praia, pronta para aproveitar o clima tropical.

Durante a madrugada deste sábado (26/7), Leonardo também dividiu com os fãs o momento em que recebeu um bolo de aniversário. A comemoração seguiu com uma homenagem emocionante de Poliana no Instagram.

Assista ao vídeo.

Em um vídeo com imagens da trajetória do casal, a jornalista se declarou: “Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!”.

Homenagens dos filhos

Os filhos do cantor também prestaram homenagens. Zé Felipe publicou um vídeo ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, parabenizando o “Vovô Leo”. João Guilherme compartilhou uma foto ao lado do pai com a legenda: “Feliz vida pro cara mais figura que eu conheço”.

Jéssica Beatriz Costa também deixou sua mensagem: “Te amo”. Já Pedro Leonardo escreveu: “Papaizinho lindo! Parabéns pelo seu dia, hoje 62 anos. Muita saúde, paz e sucesso, e todas as bênçãos. Te amo demais #saudade”.

Matheus Vargas celebrou com um “Parabéns gatu! Te amo”, enquanto Monyque Isabella completou: “Feliz aniversário, pai! Que Deus te guarde, te abençoe e te dê muitos anos de vida pra continuarmos dividindo muitas alegrias juntos! Te amo”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.