Festa secreta e sem celular: Lamine Yamal celebra 18 anos em evento grandioso em Ibiza

Um dos principais talentos do Barcelona e da seleção espanhola, Lamine Yamal está prestes a completar 18 anos. O atacante atinge a maioridade no próximo domingo (13/7) e, para marcar a data, planeja uma comemoração de grande porte. De acordo com informações da rádio espanhola Cope, o jogador deve realizar um evento privado no balneário de Ibiza.

A festa está programada para o sábado (12/7). Fontes próximas ao atleta estariam surpresas com os protocolos de segurança e a dimensão do evento, que promete ser um espetáculo.

A expectativa é que Yamal celebre o aniversário em conjunto com o atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao e também da seleção espanhola, que igualmente comemora seu aniversário no dia 12.

Detalhes da festa de Lamine Yamal

Apresentação de cantores internacionais.

O local exato do evento será informado aos convidados faltando apenas dois dias para a celebração.

aos convidados faltando apenas dois dias para a celebração. Proibida a entrada de celular, garantindo a privacidade do evento.

“Este aniversário de 18 anos não é apenas uma celebração pessoal, mas também um reflexo do fenômeno midiático em que Lamine Yamal se tornou. Com apenas 17 anos, ele já foi peça-chave na equipe de Luis de la Fuente durante a Eurocopa, quebrou recordes de precocidade no Barça e despertou um fervor quase fanático nas redes sociais”, destacou a rádio Cope.

Nesta temporada, Yamal marcou 18 gols e deu 21 assistências em 54 partidas com a camisa do Barcelona. O jogador deve passar a atuar com a camisa 10 da equipe na próxima temporada, consolidando ainda mais seu status de estrela.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet