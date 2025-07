Feto é encontrado dentro de sacola de lixo na Paraíba

Um feto foi encontrado morto dentro de uma sacola de lixo nessa sexta-feira (11/7), no centro de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. A ocorrência mobilizou equipes do Samu, da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica (IPC).

Segundo o Samu, o feto pesava aproximadamente 600 gramas, ainda estava com o cordão umbilical e estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local. O corpo foi encontrado por populares.

A Polícia Civil segue investigando o caso para tentar identificar os envolvidos.

