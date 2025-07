“fico-igual-um-bbb-e-vendo-tudo-o-que-ela-faz”,-entrega-brunna-sobre-sair-sem-zuri

Brunna Gonçalves não deixou de prestigiar a esposa, Ludmilla, no primeiro show da despedida da turnê Numanice #3, realizado neste sábado (26/7), no Rio de Janeiro. Em conversa com o portal LeoDias, representado pela repórter Monique Arruda, a influenciadora contou que o coração estava apertado por deixar a filha Zuri, de dois meses, em casa.

“Zuri está com a vovó, com a minha mãe. Meu coração ficou partido deixando ela lá, mas eu tinha que vir prestigiar a Lud nesse evento tão especial”, iniciou Brunna.

Brunna Gonçalves, Ludmilla e Zuri Reprodução: Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves – Foto: Reprodução/Instagram Influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, está grávida de Zuri Reprodução: Instagram Brunna Gonçalves faz críticas a comentários sobre corpo Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves Reprodução/ portal LeoDias

A ex-bbb afirmou que o Numanice vai deixar saudade: “Já me emocionei muito hoje, porque eu estava desde o começo, quando essa ideia estava apenas na cabeça da Ludmilla. Ver no que esse evento se tornou, é surreal. Realmente é um sucesso que a gente não consegue explicar a dimensão”, declarou ela.

A esposa de Lud, é musa inspiradora para um de seus grandes sucessos musicais: “Maldivas”. Mas a homenagem não parou por aí. Brunna cantou que ganhou mais uma música da cantora: “Ela lançou uma música recentemente que o nome é Paraíso e também foi em minha homenagem, e da Zuri. O clipe está a coisa mais linda e gravamos no último dia, que eu estava com um barrigão e no dia seguinte eu já pari”, comemorou.

A mamãe de primeira viagem revelou que a Ludmilla costuma cantar para Zuri dormir: “Ela canta com aquela voz dela de beija-flor e eu fico só “nanando”. Não tem como competir com Ludmilla. Mas funciona e ela dorme”, disse aos risos.

Brunna também entregou a tática para sair de casa sem a filha de dois meses: “Eu tiro leite antes de sair de casa, deixo em estoque e também eu trago a bombinha para cá, para tirar aqui. Eu armazeno em um recipiente gelado para depois levar para casa”, contou.

“Eu fico igual um BBB mesmo. Abro a babá eletrônica e fico vendo tudo o que ela faz. O equipamento que eu tenho apita para qualquer tipo de movimento. Tudo apita no meu celular e eu fico igual a uma louca”, completou a famosa.

A influenciadora ainda destacou que está dividindo a maternidade com as funções como esposa e empresária, já que recentemente ela lançou a marca Enredo, com produto de iluminador corporal: “Eu lancei essa marca em fevereiro, no carnaval. Estava quase parindo, mas a gente conseguiu fazer esse lançamento que foi um sucesso”, concluiu.