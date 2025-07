FIEAC e Sistema S fortalecem agronegócio e educação técnica durante a Expoacre Juruá 2025

Durante a Expoacre Juruá 2025, a atuação da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e das entidades que compõem o Sistema S, SESI, SENAI e IEL, ganhou destaque ao evidenciar como essas instituições contribuem diretamente para o fortalecimento do agronegócio, da indústria e da formação profissional no estado.

A gerente institucional Perla Borges explicou como funciona essa estrutura integrada que beneficia tanto grandes empresários quanto pequenos produtores e empreendedores locais.

“A FIEAC coordena as três casas ,SESI, SENAI e IEL que atuam em áreas distintas, mas complementares. O SENAI cuida da formação técnica e profissional para a indústria; o SESI atua com educação básica e saúde; e o IEL promove capacitação e programas de estágio para o setor empresarial”, detalhou.

Durante a feira, a presença do SENAI no estande do Sebrae, com a demonstração de panificação, foi um exemplo claro dessa parceria entre instituições que integram o desenvolvimento do setor produtivo.

“Quando um parceiro convida, a gente vai. A gente trabalha de forma integrada, atendendo as demandas do empresariado, seja por meio do SESI, do SENAI ou do IEL”, destacou Perla.

Além de qualificação profissional, a educação foi enfatizada como um dos pilares da atuação do Sistema S. O SESI, por exemplo, oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada ao ensino técnico do SENAI.

“Aqui no interior, os alunos da EJA aprendem a educação básica com o SESI e já saem com um curso profissionalizante pelo SENAI. É uma formação dupla, que já os prepara para o mercado de trabalho”, explicou.

A presença de ex-alunos trabalhando nos estandes da Expoacre Juruá foi apontada como uma das maiores satisfações para quem atua nas instituições.

“Já encontrei pelo menos seis jovens formados pelo SENAI aqui nos estandes, atuando como empreendedores ou colaboradores. Isso mostra como o sistema transforma vidas”, ressaltou.

A FIEAC também atua diretamente a partir das demandas do setor empresarial, sob coordenação do presidente José Adriano, atual deputado federal.

“O presidente recebe as demandas dos empresários e as direciona para a casa que melhor pode atendê-las. Nosso trabalho é escutar o setor produtivo e agir com eficiência e parceria”, explicou Perla.

A atuação da FIEAC e do Sistema S na Expoacre Juruá 2025 mostra que formação, inovação e indústria caminham juntas, gerando impacto positivo em toda a cadeia econômica da região.