Fiéis pagam R$ 20 mil para serem batizados por Pablo Marçal no Rio Jordão

O influenciador e empresário Pablo Marçal voltou a repercutir nas redes sociais ao promover uma experiência espiritual no Rio Jordão, em Israel, onde realizou batismos cobrando cerca de R$ 20 mil por participante.

A cerimônia faz parte do “Método IP”, programa de desenvolvimento pessoal criado por ele, que mistura elementos de espiritualidade, autoconhecimento e performance. O pacote inclui palestras, vivências guiadas e acompanhamento com equipe especializada, além do mergulho simbólico no rio considerado sagrado por diversas religiões.

Embora o evento tenha sido descrito por participantes como um momento transformador, a cobrança pelo batismo gerou críticas. Nas redes, seguidores se dividiram entre elogios à experiência e questionamentos sobre o alto custo de algo que, tradicionalmente, é oferecido gratuitamente por igrejas.

Marçal afirma que seu método propõe um reencontro com o propósito de vida, além das estruturas religiosas convencionais.