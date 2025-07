Fila gigante cruza o Parque de Exposições para entrar na arena do show de Gusttavo Lima

Uma fila imensa se formou em frente à arena de shows do Parque de Exposições, com milhares de pessoas aguardando a liberação dos portões, percorrendo o espaço do Parque de Exposições, para o show de Gusttavo Lima na Expoacre 2025, neste domingo (27).

A fila dava voltas pelo espaço e seguia o Espaço Indústria. Mesmo com o calor e a longa espera, o clima era de festa.

Agentes de segurança e a Polícia Militar acompanharam de perto a movimentação para garantir a ordem e orientar o público.

Veja o momento: