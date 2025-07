Fila gigante por ingressos dos shows da Expoacre vai até o lado de fora do shopping; VÍDEO

Uma longa fila se formou na tarde desta terça-feira (22) no Via Verde Shopping, em Rio Branco, onde está localizado o ponto de troca de ingressos para os shows gratuitos da Expoacre 2025. Centenas de pessoas aguardaram atendimento para garantir acesso às apresentações musicais previstas na programação do evento.

A movimentação intensa evidencia a expectativa do público em relação à edição deste ano da feira, que será realizada entre os dias 26 de julho e 3 de agosto. A organização disponibilizou ingressos gratuitos para diversos shows, o que tem contribuído para a grande procura por parte da população.

A Expoacre 2025 reunirá atrações nacionais e regionais, além de exposições voltadas ao agronegócio, comércio e entretenimento. Considerada o maior evento do estado, a feira é organizada pelo governo do Acre em parceria com instituições públicas e privadas.

Como adquirir ingressos?

Os interessados podem adquirir um ingresso, assim como o do acompanhante, desde que apresentem um documento oficial com foto e o CPF desse acompanhante, além de dois quilos de alimentos não perecíveis referentes a ele.

Esse mesmo procedimento pode ser adotado por cada cidadão para todos os shows. Caso deseje, também será possível solicitar ingressos para todas as apresentações de uma só vez, desde que leve a quantidade correta de alimentos: dois quilos para cada documento com foto e CPF. Assim, é possível retirar os ingressos de forma antecipada e conjunta.

Na última sexta-feira, foi inaugurado o primeiro ponto de troca e arrecadação, no Via Verde Shopping, em frente à loja C&A. Também é possível realizar a troca em todas as lojas do Arasuper e na Casa da Amizade, localizada no Centro da cidade. Em todos os pontos, o horário de funcionamento segue o expediente dos respectivos estabelecimentos.