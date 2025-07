Fila quilométrica marca início da troca de ingressos no Araújo do Amapá para shows na Expoacre

A segunda-feira (21) foi marcada por grande movimentação no supermercado Araújo do bairro Amapá, em Rio Branco. Durante a noite, centenas de pessoas formaram longas filas para garantir ingressos dos shows da Expoacre 2025, por meio da campanha solidária promovida pelo governo do Acre em parceria com redes de supermercados e instituições filantrópicas. Até as 22h, o estacionamento da unidade seguia lotado, com fila quilométrica.

A ação permite a troca de ingressos mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), com limite de dois ingressos por CPF. É possível escolher apresentações diferentes, desde que o interessado leve a quantidade proporcional de alimentos e apresente documento oficial com foto e CPF. A procura reforça a alta expectativa do público para os eventos da iniciativa.

Além do Araújo do Amapá, outros pontos também iniciaram as trocas, como o Via Verde Shopping e o Aramix do bairro Jardim Alah. Já os supermercados Arasuper da Sobral, Aviário e Wanderley Dantas ainda aguardam abastecimento. Toda a logística de troca é organizada por equipes do governo e instituições cadastradas, com controle dos itens recebidos e verificação documental. A programação completa da Expoacre 2025 e atualizações sobre os horários de troca estão disponíveis nos canais oficiais do governo estadual.

De acordo com o governo acreano, por meio da Casa Civil, até o momento mais de 10 mil entradas foram disponibilizadas. A edição de 2025 da Expoacre promete ser histórica. Comemorando os 50 anos da maior feira de negócios, cultura e entretenimento, o evento realizado no Parque de Exposições Wildy Viana, deve reunir expositores de diversos setores, além de atrações nacionais e regionais.

A programação inclui shows musicais, rodeios, feira agropecuária, gastronomia e espaços voltados à inovação, empreendedorismo e economia criativa, e tem a expectativa de registrar recorde de público, com aumento na movimentação econômica, reforçando seu papel de vitrine do desenvolvimento regional.

