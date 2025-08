Filas gigantes marcam sexta noite da Expoacre 2025, com final do rodeio e espetáculo infantil

A sexta noite da Expoacre 2025, realizada nesta quinta-feira (31), foi marcada por intensa movimentação de público e longas filas na entrada principal do Parque de Exposições. Pelo menos duas extensas filas se formaram na parte externa do espaço.

O principal atrativo foi a grande final do rodeio em touros, que atraiu fãs de montaria de todo o estado. A disputa, que reuniu os melhores competidores da edição, e vai premiar o campeão com uma caminhonete zero quilômetro.

Já o segundo colocado leva para casa uma moto, o que aumentou ainda mais o clima de emoção e competitividade entre os peões.

Além do rodeio, a programação também contou com espetáculo infantil no palco principal, garantindo diversão para as famílias e, especialmente, para os pequenos.