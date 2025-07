Filha de Arlindo Cruz revela abandono após AVC: “Fomos muito abandonados”

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz com Babi Cruz, fez um desabafo emocionante sobre as mudanças em sua vida desde que o pai sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017.

“Amigo é família”, declarou, ao observar que muitos amigos próximos se afastaram depois que o sambista passou pelo AVC. “Fomos muito abandonados, muito! Amizade para mim é minha família. Estamos juntos para tudo, e o resto é colega, parceiro. Amigo é família.”

O desabafo foi feito para a nova biografia de Arlindo, intitulada O Sambista Perfeito, que teve trechos divulgados pela CNN Brasil. “Foi uma lição, principalmente, de que temos que amar como se não houvesse amanhã, porque o amanhã é incerto… A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a pouco. Meu pai estava tomando banho e teve um AVC, que não acontece por acaso, que está dentro do destino de cada um, e a gente sequer imagina. Aprendi a valorizar as pessoas”, disse também Flora.

A luta de Arlindo Cruz

Conhecido por sucessos como Madureira e O Show Tem que Continuar, Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017.

Além de lidar com as sequelas do AVC, ele é portador de uma doença autoimune, é traqueostomizado e tem gastrostomia (GTT), ou seja, usa uma sonda alimentar.

Fonte: Metrópoles

