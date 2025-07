filha-de-arlindo-cruz-se-revolta-com-boatos-de-morte-do-cantor

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (23/7) para negar os boatos sobre o falecimento de seu pai. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora desabafou sobre o assunto.

“Estou eu trabalhando e, mais uma vez, o meu telefone não para de ligar perguntando da morte de Arlindo Cruz. Não existe no mundo a possibilidade de o meu pai falecer e a gente não saber, né?”

“Não tem nada de novo no quadro”

A ex-participante de A Fazenda 16 reforçou os cuidados com o pai e a responsabilidade da família em atualizar fãs e amigos sobre o estado de saúde do sambista:

“O dia que acontecer, porque parece que estão ansiosos , o dia que acontecer, vocês podem ter certeza de que, no meio de tanta dor, a gente vai dar uma nota oficial sobre o luto do Arlindo Cruz. Por enquanto, não tem nada de novo no quadro, não tem nada de novo em lugar nenhum.”

Fez desabafo

A filha de Arlindo ainda lamentou o fato de os boatos se espalharem nas redes: “Vamos parar de matar o pai dos outros. Meu pai é ídolo nacional e internacional, mas ele é meu pai, e dói muito ficar lendo esse tipo de coisa.”

Arlindo Cruz vive atualmente com sequelas de um AVC que sofreu em 2017. O sambista está internado no Hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio.