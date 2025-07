Filha de Junior e Monica Benini recebe diagnóstico de síndrome nos rins

Casal revelou que a filha caçula, de apenas três anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica

Nesta terça-feira (22/7), Junior Lima e Mônica Benini usaram as redes sociais para compartilhar um relato sobre o diagnóstico da filha, Lara. Apesar de serem bastante discretos em relação aos filhos, o casal revelou que a menina, de apenas três anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, condição que afeta os rins. Embora ela já esteja em remissão, os dois decidiram tornar o caso público como forma de alerta.

No relato, Mônica e Júnior apareceram visivelmente emocionados, com os olhos marejados. Eles explicaram que não costumam compartilhar esse tipo de situação, mas que o diagnóstico da filha os pegou de surpresa. O casal destacou a importância de alertar outras famílias sobre síndromes raras e a necessidade do diagnóstico precoce em crianças.

Júnior e Monica Benini
Cantor Junior é casado com a influenciadora digital Mônica Benini, com quem tem dois filhos

No vídeo, contaram que decidiram levar Lara ao médico após notarem alguns sintomas que, a princípio, atribuíram a uma alergia, como o inchaço nos olhinhos da menina. Inclusive, ela chegou a tomar medicação antialérgica antes de investigar mais a fundo. Após exames, veio o diagnóstico, síndrome nefrótica, uma condição que afeta os rins e compromete a imunidade.

Júnior destacou a seriedade da doença: “É uma síndrome que afeta os rins, é muito sério se não tratada. O tratamento é muito intenso, com remédios bem fortes. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso, em que não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento”, declarou.

Na sequência, Mônica e Júnior atualizaram o estado de saúde da pequena: “Ela está super bem, está se recuperando, está em remissão. Então, a gente está falando de um lugar já um pouco mais tranquilo, aliviado e confiante”, a influenciadora explicou que seu objetivo também é alertar outros pais sobre a existência dessa síndrome, que é mais comum do que se imagina.

Na legenda, eles pediram boas vibrações e orações para a pequena, reforçando que continuam tomando todos os cuidados necessários. Júnior aproveitou para esclarecer que os shows de sua turnê seguem agendados, seguindo todos os protocolos médicos recomendados: “Vamos viver cada momento com muita segurança e amor!”.