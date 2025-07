Filha de Mr. Catra é presa em operação contra golpe em aposentados

Julia Garcia Domingues, de 28 anos, uma das filhas do falecido cantor Mr. Catra (1968-2018), foi detida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (9 de julho). Ela é acusada de aplicar golpes em aposentados e pensionistas.

A prisão ocorreu como parte da Operação Falsa Portabilidade, que investiga um esquema fraudulento de empréstimos consignados. Além de Julia, outras seis pessoas foram presas, e a polícia ainda deve cumprir mandados nos estados do Acre, Minas Gerais e Santa Catarina. De acordo com as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 5 milhões nos últimos anos.

Como funcionava o golpe

Segundo a Polícia Civil, o esquema tinha como alvo principal aposentados e pensionistas. Os golpistas se passavam por consultores financeiros e convenciam as vítimas a contratar um novo empréstimo com a falsa promessa de quitar uma dívida anterior.

Para atrair as vítimas, eles ofereciam supostas vantagens, como juros mais baixos e prazos maiores para pagamento. Na prática, a nova contratação apenas aumentava o endividamento das vítimas, enquanto os criminosos embolsavam o valor total do segundo contrato.

As investigações indicam que a quadrilha era bem organizada, com uma clara divisão de tarefas: desde a abordagem inicial até a intermediação fraudulenta com bancos e a ocultação dos valores desviados. A polícia informou que Julia Garcia emprestava suas contas bancárias para receber os depósitos feitos pelas instituições em nome das vítimas. O grupo também falsificava documentos para garantir a liberação dos empréstimos. Em um dos casos, uma única vítima teve um prejuízo de R$ 400 mil.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.