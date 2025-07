filha-de-sabrina-presenteia-namorada-de-duda-nagle,-nova-madrasta,-com-recado-especial

Zoe Sato, de seis anos, é fruto do antigo casamento da apresentadora com o ator, que agora assumiu um namoro com a nutricionista Mariane Heller

Mariane Heller (Foto: Reprodução/Instagram)

Zoe Sato, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, presenteou a nova namorada do ator nesta sexta-feira (18/7). Foi a própria Mariane Heller, que oficializou a relação há cerca de uma semana, quem compartilhou em suas redes sociais a surpresa preparada pela menina de seis anos. A sessão de mimos começou com um café da manhã exibido nas redes sociais: "E olha que coisa mais linda essa mesa de recepção, com ovos, frutas, pãozinho", disse a nutricionista, que também mostrou a mesa farta com uvas, mamão e tábua de frios. A nova madrasta de Zoe também recebeu um bilhete especial da filha única do ex-casal, classificado como o item "mais especial" do combo. "Que coisa mais amada, a Zoe fez para todo mundo um bilhetinho. Que amor!", celebrou Mariane. Além da namorada e da filha, Duda Nagle está aproveitando o período de férias no Rio de Janeiro com a mãe, Leda Nagle. A família está hospedada em um hotel à beira-mar para curtir o inverno carioca em alto nível. O ator e Mariane assumiram o namoro publicamente em 10 de julho, em uma postagem nas redes sociais. A relação recebeu a bênção de internautas e da própria Sabrina Sato, que também comentou a publicação. A apresentadora deixou um recado de carinho para o novo casal: "Linda e feliz da vida", comentou ela, que atualmente é casada com Nicolas Prattes.