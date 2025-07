Filho dá pauladas na mãe ao ter celular negado em Dourados

Mulher de 58 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo próprio filho, de 25, na manhã deste sábado (19/7), na região do Residencial Sol Nascente, na cidade de Dourados. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais que o filho chegou em casa por volta das 04h pedindo o celular e após receber a negativa, o mesmo passou a ameaçá-la de morte e proferir xingamentos. Para tentar fugir das agressões, a mulher correu para o quarto, mas ao ser alcançada, ela foi jogada no sofá onde passou a ser agredida com pauladas proferidas com um pedaço de madeira, sofrendo um ferimento na perna.

