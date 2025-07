Filho de Andressa Urach realiza procedimento de aumento peniano: “Mais seguro”

Nesta segunda-feira (21/7), Arthur Urach, filho de Andressa Urach, revelou ter passado por um procedimento estético de aumento peniano. Ao portal LeoDias, o produtor de conteúdo adulto detalhou os motivos que o levaram à decisão e explicou a técnica utilizada, que pode aumentar o comprimento do pênis em até 3 cm e a circunferência em até 7 cm, realizada pelo Dr. Vitor Mello.

Em fase de recuperação, Arthur não poderá gravar nos próximos dias. No entanto, ele explica que a decisão pelo procedimento foi motivada justamente pelo desejo de aumentar a confiança e melhorar a performance no trabalho: “Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa. A harmonização íntima é um passo pra me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo”, declarou.

Arthur também revelou que contou com o apoio da mãe para realizar o procedimento estético. Andressa, que já passou por cirurgia íntima, afirma apoiar qualquer decisão do filho que contribua para sua autoestima. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito pra isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”, a criadora de conteúdo declarou.