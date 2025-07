Filho de Cássia Eller posta foto em clima de romance com atriz

Chico Chico dividiu com os seguidores um registro especial de sua namorada, a atriz Luisa Arraes, nesse domingo (27/7). Filho da saudosa cantora Cássia Eller, o músico tornou público o relacionamento com Luisa em abril deste ano. A atriz foi casada por anos com o ator Caio Blat.

Sem acrescentar legenda à publicação, Chico deixou que a imagem falasse por si. Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios.

“Olha esse olhar apaixonado pra Luísa!”, disse uma seguidora. “Muito fofo ver vocês assim!”, acrescentou outra. “Casal maravilhoso, adoro os dois”, elogiou mais um internauta.

Os dois já haviam sido vistos juntos anteriormente, em fevereiro de 2024, quando trocaram beijos em público, e novamente em setembro, pedalando lado a lado na beira da praia.

Nessas ocasiões, Luisa ainda vivia um relacionamento aberto com Caio Blat, com quem ficou por sete anos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.