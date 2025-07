Filho de Cid Moreira fala em campanha de ódio e processa viúva do pai

A coluna Fabia Oliveira soube que Roger Felipe, filho de Cid Moreira, encabeça agora outro embate judicial. O herdeiro do jornalista moveu um novo processo contra Maria de Fátima Sampaio Moreira, sua ex-madrasta.

Na ação, o herdeiro do comunicador acusa a viúva de afetar a relação entre os dois, arquitetando situações para afastá-los. Ele afirma, ainda, que a esposa do ex-apresentador do Jornal Nacional iniciou uma campanha midiática de difamação e calúnia contra ele e o irmão, Rodrigo.

Roger Felipe disse também que Maria de Fátima Sampaio Moreira valeu-se de sua condição como jornalista e de seu vínculo com veículos de comunicação para conceder entrevistas com conteúdo inverídico e manipulador. O objetivo, então, seria o de desmoralizar os filhos do falecido. O alvo principal seria o autor da ação.

Detalhes da ação

No processo recém-inaugurado, Roger Felipe cita entrevistas polêmicas concedidas pela ex-madrasta. Ganham destaque especial suas falas em programas de sucesso, como o de Sônia Abrão, o canal do youtube da Revista Caras e o de Leda Nagle.

Roger, filho adotivo de Cid Moreira

Cid Moreira e o filho, Roger Naumtchyk

Após excluir filhos, saiba pra quem Cid Moreira deixou a herança

Cid Moreira era figura certa nas redes sociais

Cid Moreira

Cid Moreira

O jornalista Cid Moreira morreu nesta manhã

Cid Moreira

Bolsonaristas e petistas prestaram solidariedade aos familiares do jornalista

Cid Moreira no JN

Cid Moreira, jornalista e locutor

Em algumas de suas manifestações, a viúva de Cid Moreira afirmou que os enteados apenas se interessavam pela fortuna do pai e em dar um golpe nele. Em outra oportunidade, disse que ambos queriam “a herança de um homem vivo”.

Ataques nas redes sociais

Roger também menciona à Justiça que a ex-madrasta fez uso de suas redes sociais para promover ataques a sua imagem e a de seu irmão. Ele afirma que ela se empenhou em conduzir uma campanha digital de verdadeiro linchamento moral.

O processo chega a atingir, ainda, o advogado de Maria de Fátima. Segundo Roger Felipe, o profissional também atuou diretamente na difusão de calúnias e difamações. Ele narra que o advogado chegou a afirmar que Cid morreu “decepcionado com os filhos”.

Os pedidos do autor

Contextualizando os embates travados com a ex-companheira do pai, o herdeiro do jornalista apresenta seus pedidos.

Roger Felipe luta judicialmente por uma liminar para que Maria de Fátima e seus advogados sejam proibidos de macular sua imagem, afastando eventuais pronunciamentos e falas a seu respeito.

Ele pede, ainda, que a ré seja condenada a indenizá-lo em R$ 60 mil como compensação dos ataques a ele destinados. A coluna soube, ainda, que o caso chegou à Justiça, neste mês de julho, através de uma petição inicial.