Filho de estrela da Globo trabalha em plantação de maconha no Canadá

Bruno Ciocler, de 28 anos, filho do ator global Caco Ciocler com a atriz Lavínia Lorenzon, encontrou um caminho profissional pouco convencional. Ele trabalha em uma plantação de maconha no Canadá.

Nas redes sociais, Bruno compartilha sua rotina no cultivo da Cannabis, com dicas sobre controle de pragas, aumento de produtividade e o momento certo para a colheita. Além do caráter informativo, suas publicações também trazem reflexões sobre o tema.

Em um post recente, ele comparou a realidade brasileira com a canadense em relação à planta: “No Brasil eu era um criminoso. No Canadá sou um ‘cidadão de bem’. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não têm acesso”.

Bruno é casado e pai de Elis, de seis anos. Quando a neta nasceu, Caco Ciocler celebrou o momento com uma mensagem carinhosa no Instagram: “Bem-vinda ao mundo, minha neta. Estou louco para te mostrar as coisas incríveis que tem por aqui”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.