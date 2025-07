Filho de jogador é atacado por usar vestido em festa de aniversário

Pedro Rodríguez, atacante espanhol conhecido por sua passagem vitoriosa pelo Barcelona e atualmente jogando na Lazio, usou as redes sociais recentemente para celebrar o aniversário de 8 anos do filho Marc.

A publicação, feita em 23 de junho, mostrava o menino em um parque aquático usando um vestido e uma coroa, ao lado de um bolo decorado com o tema Lilo & Stitch. O que era para ser apenas um registro carinhoso do momento acabou se tornando alvo de comentários ofensivos.

Os ataques e as reações

As reações negativas — muitas delas de cunho homofóbico — chamaram atenção pelo tom agressivo e direcionado a uma criança. A repercussão foi imediata, gerando indignação e protestos contra o preconceito espalhado nas redes sociais.

Uma das manifestações de apoio mais expressivas veio da eurodeputada e ex-ministra da Igualdade Irene Montero. Em sua rede social, ela defendeu Marc e criticou os ataques: “Todas as crianças têm o direito de ser quem são sem que ninguém as insulte ou humilhe”, escreveu.

Marc é fruto do relacionamento do atleta Pedro com Carolina Martín, de quem o jogador se separou ainda em 2017, ano do nascimento do filho. O ex-casal também teve dois outros filhos: Bryan, em 2013, e Kyle, em 2016.

O silêncio do jogador e o debate sobre intolerância

A festa, realizada com a presença da família e da atual companheira de Pedro, Patricia Magaña, ocorreu em clima de alegria. No entanto, a violência simbólica praticada contra o menino nas redes sociais levantou novamente discussões sobre discurso de ódio e homofobia.

Até o momento, o jogador não se pronunciou publicamente sobre os ataques direcionados ao filho. Os comentários da publicação, porém, foram desativados.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.