Filho de Ney Amorim recebe CRM e inicia carreira como médico: ‘Anos de dedicação’

O secretário de Esporte do Acre, Ney Amorim, usou as redes sociais para comemorar uma conquista familiar. Seu filho, João Victor Amorim, recebeu o registro oficial de médico e inicia uma nova etapa profissional com o número de CRM em mãos.

“Meu filho agora é oficialmente médico, com CRM em mãos e uma linda trajetória pela frente”, escreveu Ney, emocionado. Ele destacou a dedicação e o esforço do filho ao longo dos anos de formação. “Foram anos de dedicação, esforço, noites em claro e muito foco. E hoje, ver esse sonho realizado é algo que não consigo descrever em palavras.”

Na mensagem, o secretário parabenizou João Victor e desejou bênçãos para a carreira que se inicia. “Que Deus abençoe sua jornada, ilumine seus caminhos e te guie em cada vida que você tocar com sua vocação.”