Filho de professora morta confessa crime por causa de dívidas com bets

O homicídio de uma professora de história de 56 anos, ocorrido na Grande Belo HOrizonte (MG) no último dia 20 de julho, teve um novo desdobramento na sexta-feira (25/7). O filho de Soraya Tatiana Bonfim França (foto em destaque) foi preso após confessar que matou a mãe por causa de uma dívida.

Após a detenção, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Matteos França, de 32 anos, confessou ter matado a mãe após uma discussão.

Ele alegou ter tido um surto e enforcado Soraya no dia 18 de julho. De acordo com informações da polícia, ele afirmou ter agido sozinho.

Em coletiva, delegados da PCMG disseram que Matteos simulou uma situação de violência sexual para se livrar da suspeita, e que o crime teria sido motivado por dívidas com bets (apostas online). Outra informação é que ele teria feito vários empréstimos consignados em razão dessas dívidas.

Entenda o caso

Matteos havia registrado o desaparecimento da mãe após o celular dela parar de receber mensagens no dia 18 de julho.

Dois dias depois, em 20 de julho, o corpo de Soraya foi encontrado dentro do porta-malas de um carro abandonado próximo a um viaduto, em Vespasiano, na Grande BH.

A professora estava seminua, com sinais de violência sexual e queimaduras, envolta por um lençol.

No enterro da vítima, Matteos foi visto usando óculos escuros e chorando pela morte da mãe. No entanto, segundo informações da polícia, após o sepultamento ele teria viajado com amigos.

Quem era Soraya Tatiana França

Soraya era licenciada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e dava aulas do Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, desde 2017.

Nos últimos anos, a professora Soraya assumiu a coordenação do Projeto Cidadania, iniciativa que existe há mais de 20 anos no colégio. Alunos do 9° ano da instituição participam de pesquisas que envolvem situações em que a cidadania precisa ser exercida e pesquisam informações sobre justiça social e paz.

