Filho é preso por trancar mãe idosa e irmã em casa insalubre com 15 cães

Um homem de 49 anos foi preso por maus-tratos e abandono da mãe, de 81 anos, e da irmã, de 52. Segundo policiais civis da Seção de Atendimento à Mulher da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), as duas mulheres eram mantidas encarceradas em uma casa no Setor Leste da mesma região administrativa.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima relatando que o homem gritava e xingava a mãe, além de manter as vítimas isoladas, impedindo-as de sair ou ter contato com vizinhos.

Condições precárias na residência

Antes mesmo de entrar na residência, os policiais sentiram um forte odor proveniente das fezes dos 15 cachorros que viviam no local. Dentro do imóvel, foram encontrados alimentos estragados no fogão, entulho em um dos cômodos, fezes espalhadas por toda a casa e alimentos acondicionados em baldes.

Segundo a polícia, a idosa recebe uma pensão de R$ 12 mil, que era administrada pelo filho agora preso em flagrante. Os investigadores comunicaram o caso aos órgãos de proteção ao idoso para que prestem a assistência necessária às vítimas.

Durante o flagrante, todos os membros da família foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a situação precária encontrada. Os responsáveis foram advertidos de que a polícia retornará em breve à residência e, caso as condições se repitam, uma nova prisão em flagrante será efetuada.

