Filho finge sequestro, pede R$ 180 mil de resgate ao pai e é encontrado deitado na cama

Em Apucarana, no Norte do Paraná, um homem de 31 anos foi detido após simular o próprio sequestro e exigir um resgate de R$ 180 mil de seu pai.

Segundo o delegado André Garcia, responsável pelo caso, a polícia localizou o suposto cativeiro e encontrou o homem deitado tranquilamente na cama, mexendo no celular. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que o aparelho usado no flagrante era o mesmo utilizado para tentar extorquir o pai, de 57 anos.

O falso cativeiro foi descoberto na sexta-feira (4 de julho). O homem foi preso, assim como o proprietário da residência onde ele estava. Ambos responderão pelo crime de extorsão.

A trama do “sequestro”

O delegado André Garcia explicou que a farsa começou na segunda-feira (30 de junho), quando o pai do investigado foi informado sobre o suposto sequestro do filho. A vítima relatou à polícia que recebeu fotos do filho encapuzado e amarrado a uma cadeira, acompanhadas de diversas mensagens com ameaças, exigindo a transferência do valor.

O falso cativeiro estava localizado na zona rural de Cambira, também no Paraná.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet