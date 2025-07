Filhos de Cid Moreira questionam sentença que negou interdição do pai

Falecido em outubro de 2024, Cid Moreira segue como um assunto recorrente em seu seio familiar. Tal fato, no entanto, tem sido associado a polêmicas na Justiça e batalhas travadas pelos filhos do famoso jornalista.

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Roger Felipe e Rodrigo Radenzev, filhos de Cid, acabam de entrar com uma ação rescisória envolvendo o pai, cujo objeto traz à tona eventos turbulentos dos últimos capítulos de sua vida.

Nos documentos aos quais a coluna teve acesso, Roger e Felipe questionam uma sentença prolatada em uma ação que moveram quando o pai estava vivo. Essa, por sua vez, buscava a interdição do locutor, alegando um quadro de demência senil em estágio avançado.

Rodrigo, Cid e Roger Moreira

Cid Moreira deixou a herança

Cid Moreira era figura certa nas redes sociais

A ação movida em 2021 foi julgada improcedente. Agora, os filhos de Cid Moreira movem um segundo processo, afirmando que a antiga decisão foi equivocada e que desconsiderou, por completo, uma prova pericial oficial dos autos.

Com o novo caso, Roger e Rodrigo pretendem que a Justiça rescinda com a decisão que negou a interdição do pai. Pedem que, posteriormente, uma nova sentença seja proferida, com fundamento no laudo que reconhece o estado mental debilitado de Cid Moreira.

A ação judicial dos herdeiros de Cid surge em meio a questionamentos sobre a validade dos atos patrimoniais praticados pelo jornalista. Com a sentença que negou a interdição do locutor, os atos praticados durante aquele período têm sido validados.

Os filhos de Cid Moreira pedem, liminarmente, que os bens em nome do pai sejam bloqueados ou transferidos por procuração. Ambos alegam temer o risco de irreversibilidade patrimonial da fortuna deixada pelo famoso.