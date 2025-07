Filhotes de lobo-guará vão à área de visitação do Zoológico de São Paulo

Dois filhotes de lobo-guará um dos animais mais emblemáticos do cerrado passaram a integrar, neste sábado (12), a área de visitação do Zoológico de São Paulo, localizado na zona sul da capital paulista.

Os pequenos, um macho e uma fêmea ainda sem nome, são filhos de Caju e Pitanga, casal da espécie que vive no local. Nascidos em 17 de maio, os filhotes estavam sendo cuidados por uma equipe de veterinários e biólogos em uma área restrita, longe do público. Agora, mais desenvolvidos, foram levados com a mãe para um espaço onde já podem ser observados pelos visitantes.

Conservação em foco

O lobo-guará está listado como “quase ameaçado” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A espécie enfrenta riscos crescentes por conta da destruição de seu habitat natural e do alto número de atropelamentos em rodovias.

A reprodução em cativeiro é rara, principalmente por conta do comportamento solitário do animal e da limitada diversidade genética da população atual. Diferente de outros canídeos, os lobos-guará não vivem em grupos sociais, o que torna o convívio entre macho e fêmea mais desafiador.

Segundo Luan Morais, biólogo responsável pelo setor de mamíferos do zoológico, o nascimento dos filhotes representa um marco para a conservação da espécie. “A reprodução sob cuidados humanos do lobo-guará é um desafio, pois exige condições específicas de manejo, espaço e tranquilidade para o casal reprodutor”, explica.

O público pode visitar os filhotes e conhecer mais sobre essa espécie essencial para o equilíbrio ecológico do cerrado — e que precisa de atenção para não desaparecer da natureza. Por:Metrópoles Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: